https://1prime.ru/20250318/dmitriev-855888666.html

У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев

У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев - 18.03.2025, ПРАЙМ

У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев

У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:14+0300

2025-03-18T18:14+0300

2025-03-18T18:14+0300

экономика

кирилл дмитриев

рспп

россия

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП. "Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций. Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/sanktsii-855883312.html

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кирилл дмитриев, рспп, россия, сша, санкции против рф