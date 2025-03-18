https://1prime.ru/20250318/dmitriev-855888666.html
У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев
У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев - 18.03.2025, ПРАЙМ
У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев
У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:14+0300
2025-03-18T18:14+0300
2025-03-18T18:14+0300
экономика
кирилл дмитриев
рспп
россия
сша
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП. "Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций. Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20250318/sanktsii-855883312.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_380256bf5281a066e82ad0d4ea4015d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, рспп, россия, сша, санкции против рф
Экономика, Кирилл Дмитриев, РСПП, РОССИЯ, США, санкции против РФ
У России нет фокуса на снятии санкций, заявил Дмитриев
Дмитриев: у России нет фокуса на снятии санкций, страна при них чувствует себя комфортно
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. У России фокус не на снятии санкций США, страна чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует, сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках съезда РСПП.
"Я думаю, что фокус абсолютно у России не на снятии каких-либо санкций. … Россия абсолютно чувствует себя комфортно в тех ограничениях, в которых существует", - сказал Дмитриев, комментируя потенциальное снятие санкций.
Он добавил, что российская экономика показывает "чудеса стойкости", несмотря на те ограничения, которые введены. "Во многом это наши противники, которые навязывают этот нарратив про санкции", - заключил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Путин прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями