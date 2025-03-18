https://1prime.ru/20250318/dmitriev-855892283.html
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T20:50+0300
2025-03-18T20:50+0300
2025-03-18T20:50+0300
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил, что мир под их руководством сегодня стал намного более безопасным местом. Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X."Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!" - подчеркнул глава РФПИ.
https://1prime.ru/20250318/razgovor-855891860.html
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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, рфпи, кирилл дмитриев
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ, РФПИ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа
Глава РФПИ: под руководством Путина и Трампа мир стал более безопасным
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил, что мир под их руководством сегодня стал намного более безопасным местом.
Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X.
"Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!" - подчеркнул глава РФПИ.
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине