https://1prime.ru/20250318/dmitriev-855892283.html

Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа

Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T20:50+0300

2025-03-18T20:50+0300

2025-03-18T20:50+0300

дональд трамп

владимир путин

сша

россия

рфпи

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил, что мир под их руководством сегодня стал намного более безопасным местом. Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X."Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!" - подчеркнул глава РФПИ.

https://1prime.ru/20250318/razgovor-855891860.html

сша

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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, рфпи, кирилл дмитриев