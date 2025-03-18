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Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом | 18.03.2025, ПРАЙМ
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дональд трамп
владимир путин
сша
россия
рфпи
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил, что мир под их руководством сегодня стал намного более безопасным местом. Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X."Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!" - подчеркнул глава РФПИ.
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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, рфпи, кирилл дмитриев
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ, РФПИ, Кирилл Дмитриев
20:50 18.03.2025
 
Глава РФПИ оценил взаимодействие Путина и Трампа

Глава РФПИ: под руководством Путина и Трампа мир стал более безопасным

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявил, что мир под их руководством сегодня стал намного более безопасным местом.
Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X.
"Под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо более безопасным сегодня! Исторический момент! Грандиозно!" - подчеркнул глава РФПИ.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
20:26
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСШАРОССИЯРФПИКирилл Дмитриев
 
 
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