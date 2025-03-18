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Доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1% - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1%
Доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1% - 18.03.2025, ПРАЙМ
Доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1%
Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T00:21+0300
2025-03-18T00:21+0300
экономика
россия
финансы
москва
рф
кемеровская область
счетная палата
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной палаты России. "Доля доходов г. Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила в 2024 году 21,1% (в 2023 году она составляла 18,9%), расходов – 21% (в 2023 году – 19,6%)", – говорится в документах. При этом Счетная палата отмечает практически одинаковый рост исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2024 году как по доходам – они выросли на 10%, так и по расходам, которые увеличились на 10,3%. Годом ранее темпы роста доходов составляли 113,5%, а по расходам – 114,8%. Превышение темпов роста расходов над доходами наблюдалось и в 2022 году. В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет регионов РФ сложился по итогам прошлого года с дефицитом в 297 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей годом ранее. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область - 70,7 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 52,8 миллиарда рублей, Нижегородская - 49,2 миллиарда рублей и Челябинская область - 45 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Москвы составил 21,6 миллиарда рублей. Наибольший объем профицита сложился в Московской области - 81,5 миллиарда рублей, Донецкой Народной Республике – 26 миллиарда рублей и в Республике Татарстан - 21,8 миллиарда рублей. Из всех собранных в России налоговых доходов за 2024 год в федеральный бюджет поступило 56,6%, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 43,4%. По объему собранных налоговых доходов наибольшую долю занимают поступления от Москвы - 19,4%, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11,9%, и Ямало-Ненецкого автономного округа - 7,7%.
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россия, финансы, москва, рф, кемеровская область, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, Кемеровская область, Счетная палата
00:21 18.03.2025
 
Доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1%

Счетная палата: доля Москвы в консолидированном бюджете регионов выросла до 21,1%

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Доля Москвы в общем объеме консолидированного бюджета регионов РФ в 2024 году выросла до 21,1% по доходам и до 21% - по расходам, следует из материалов Счетной палаты России.
"Доля доходов г. Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила в 2024 году 21,1% (в 2023 году она составляла 18,9%), расходов – 21% (в 2023 году – 19,6%)", – говорится в документах.
При этом Счетная палата отмечает практически одинаковый рост исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2024 году как по доходам – они выросли на 10%, так и по расходам, которые увеличились на 10,3%. Годом ранее темпы роста доходов составляли 113,5%, а по расходам – 114,8%. Превышение темпов роста расходов над доходами наблюдалось и в 2022 году.
В целом, по данным аудиторов, консолидированный бюджет регионов РФ сложился по итогам прошлого года с дефицитом в 297 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей годом ранее. Наибольший объем дефицита имели Кемеровская область - 70,7 миллиарда рублей, Санкт-Петербург - 52,8 миллиарда рублей, Нижегородская - 49,2 миллиарда рублей и Челябинская область - 45 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Москвы составил 21,6 миллиарда рублей.
Наибольший объем профицита сложился в Московской области - 81,5 миллиарда рублей, Донецкой Народной Республике – 26 миллиарда рублей и в Республике Татарстан - 21,8 миллиарда рублей.
Из всех собранных в России налоговых доходов за 2024 год в федеральный бюджет поступило 56,6%, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 43,4%. По объему собранных налоговых доходов наибольшую долю занимают поступления от Москвы - 19,4%, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11,9%, и Ямало-Ненецкого автономного округа - 7,7%.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАРФКемеровская областьСчетная палата
 
 
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