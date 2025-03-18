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Доллар укрепляется к евро и иене, ожидая экономическую статистику по США - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/dollar-855869536.html
Доллар укрепляется к евро и иене, ожидая экономическую статистику по США
Доллар укрепляется к евро и иене, ожидая экономическую статистику по США - 18.03.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к евро и иене, ожидая экономическую статистику по США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник утром в преддверии выхода данных по промышленному производству США и статистики по числу... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T08:17+0300
2025-03-18T08:17+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник утром в преддверии выхода данных по промышленному производству США и статистики по числу новостроек в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0912 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0922 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,57 иены с 149,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,53 пункта. Во вторник инвесторы будут оценивать поступающие данные по экономике США. Федеральная резервная система (ФРС) обнародует данные по объему производства в стране. Ожидается увеличение показателя в феврале на 0,2% в месячном выражении. В этот же день министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Прогнозируется, что за февраль их число выросло до 1,38 миллиона с 1,366 миллиона в январе. Данные по экономике страны учитываются при планировании ФРС США монетарной политики, а решения по величине учетной ставки отражаются на курсе доллара. А в среду станут известны итоги мартовского заседания Банка Японии. Прогнозируется сохранение учетной ставки регулятора на уровне 0,5%. При этом аналитики Goldman Sachs по-прежнему ожидают повышение учетной ставки регулятора ориентировочно дважды за год и предполагают, что следующее повышение произойдет в июле, передает агентство Bloomberg.
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рынки, сша, банк японии, goldman sachs, bloomberg, доллар сша, иена, евро
Экономика, Рынки, США, Банк Японии, Goldman Sachs, Bloomberg, Доллар США, иена, евро
08:17 18.03.2025
 
Доллар укрепляется к евро и иене, ожидая экономическую статистику по США

Курс доллара к евро и иене растет в преддверии данных по промпроизводству США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник утром в преддверии выхода данных по промышленному производству США и статистики по числу новостроек в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0912 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0922 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,57 иены с 149,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,53 пункта.
Во вторник инвесторы будут оценивать поступающие данные по экономике США. Федеральная резервная система (ФРС) обнародует данные по объему производства в стране. Ожидается увеличение показателя в феврале на 0,2% в месячном выражении.
В этот же день министерство торговли США опубликует данные о числе новостроек в стране. Прогнозируется, что за февраль их число выросло до 1,38 миллиона с 1,366 миллиона в январе.
Данные по экономике страны учитываются при планировании ФРС США монетарной политики, а решения по величине учетной ставки отражаются на курсе доллара.
А в среду станут известны итоги мартовского заседания Банка Японии. Прогнозируется сохранение учетной ставки регулятора на уровне 0,5%. При этом аналитики Goldman Sachs по-прежнему ожидают повышение учетной ставки регулятора ориентировочно дважды за год и предполагают, что следующее повышение произойдет в июле, передает агентство Bloomberg.
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ЭкономикаРынкиСШАБанк ЯпонииGoldman SachsBloombergДоллар СШАиенаевро
 
 
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