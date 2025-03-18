https://1prime.ru/20250318/dollar-855872258.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года - 18.03.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета, следует из... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:32+0300

2025-03-18T10:32+0300

2025-03-18T10:32+0300

экономика

рынки

доллар

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c532bb1b0136062d13eaca0538fa2e08.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.К 10.26 мск курс доллара падал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,74 рубля, минимума с 19 июня прошлого года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250318/dollar-855858293.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, доллар, доллар сша