https://1prime.ru/20250318/dollar-855872258.html
Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года
Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года - 18.03.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета, следует из... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:32+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.К 10.26 мск курс доллара падал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,74 рубля, минимума с 19 июня прошлого года.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынки, доллар, доллар сша
Экономика, Рынки, доллар, Доллар США
Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года
Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 10.26 мск курс доллара падал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,74 рубля, минимума с 19 июня прошлого года.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Эксперт объяснил, почему доллар падает, несмотря ни на что