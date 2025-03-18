https://1prime.ru/20250318/dollar-855888539.html
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам - 18.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:13+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижается до 1,0914 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0922 доллара за евро, курс доллара к иене - растёт до 149,66 иены с 149,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 103,51 пункта. Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по отношению к январю, в то время как ожидался рост лишь на 0,2%. Число новостроек в США в феврале также выросло сильнее прогноза - на 11,2%, до 1,501 миллиона. В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания ФРС США. Рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, в среду ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
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сша, доллар, евро, иена
Экономика, США, доллар, евро, иена
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам
Доллар укрепляется после выхода макроэкономических данных в США
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижается до 1,0914 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0922 доллара за евро, курс доллара к иене - растёт до 149,66 иены с 149,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 103,51 пункта.
Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по отношению к январю, в то время как ожидался рост лишь на 0,2%. Число новостроек в США в феврале также выросло сильнее прогноза - на 11,2%, до 1,501 миллиона.
В среду будут опубликованы итоги мартовского заседания ФРС США. Рынки закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, в среду ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Евро дорожает к доллару во вторник после публикации статистики из еврозоны