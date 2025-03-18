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В Думе рассказали о налоговых вычетах и льготах для предпринимателей
В Думе рассказали о налоговых вычетах и льготах для предпринимателей - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Думе рассказали о налоговых вычетах и льготах для предпринимателей
В России с 2025 года вводится новый налоговый режим "МСП+", предназначенный для предприятий, находящихся на стадии перехода от малого бизнеса к крупному. Об... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:00+0300
2025-03-18T12:00+0300
2025-03-18T12:00+0300
экономика
россия
госдума
предприниматели
малый бизнес
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России с 2025 года вводится новый налоговый режим "МСП+", предназначенный для предприятий, находящихся на стадии перехода от малого бизнеса к крупному. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").По его словам, новый режим разработан для компаний, утративших право на специальные налоговые льготы, с целью предотвратить искусственное дробление бизнеса. В рамках "МСП+" предусмотрены сниженная ставка налога на прибыль и сохранение льгот по страховым взносам.Также рассматривается возможность постепенного перехода на общие налоговые режимы, чтобы избежать резкого увеличения фискальной нагрузки. Говырин уточнил, что доступ к программе будет ограничен по видам деятельности — воспользоваться ей смогут предприятия, работающие в сферах обрабатывающего производства, IT, инжиниринга и туризма.Кроме того, в 2025 году для малого и среднего бизнеса сохраняется ряд налоговых льгот, включая пониженный тариф страховых взносов для предприятий, занимающихся обрабатывающим производством. Действует и упрощенный порядок возврата НДС, однако сумма компенсации не должна превышать объем уплаченного налога за предыдущий период.Говырин также отметил, что в некоторых регионах индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в 2023–2024 годах, смогут воспользоваться налоговыми каникулами. Конкретные условия зависят от субъекта России, но, как правило, такая мера распространяется на определенные виды деятельности и доступна только для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения или патенту.Говырин отметил, что этот режим разработан для компаний, которые утратили право на специальные налоговые режимы. По его словам, основной целью является предотвращение искусственного дробления бизнеса.
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россия, госдума, предприниматели, малый бизнес
Экономика, РОССИЯ, Госдума, предприниматели, малый бизнес
В Думе рассказали о налоговых вычетах и льготах для предпринимателей
Говырин: в 2025 году в России будет запущен новый налоговый режим "МСП+"
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России с 2025 года вводится новый налоговый режим "МСП+", предназначенный для предприятий, находящихся на стадии перехода от малого бизнеса к крупному. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
По его словам, новый режим разработан для компаний, утративших право на специальные налоговые льготы, с целью предотвратить искусственное дробление бизнеса. В рамках "МСП+" предусмотрены сниженная ставка налога на прибыль и сохранение льгот по страховым взносам.
Также рассматривается возможность постепенного перехода на общие налоговые режимы, чтобы избежать резкого увеличения фискальной нагрузки. Говырин уточнил, что доступ к программе будет ограничен по видам деятельности — воспользоваться ей смогут предприятия, работающие в сферах обрабатывающего производства, IT, инжиниринга и туризма.
Кроме того, в 2025 году для малого и среднего бизнеса сохраняется ряд налоговых льгот, включая пониженный тариф страховых взносов для предприятий, занимающихся обрабатывающим производством. Действует и упрощенный порядок возврата НДС, однако сумма компенсации не должна превышать объем уплаченного налога за предыдущий период.
Говырин также отметил, что в некоторых регионах индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в 2023–2024 годах, смогут воспользоваться налоговыми каникулами. Конкретные условия зависят от субъекта России, но, как правило, такая мера распространяется на определенные виды деятельности и доступна только для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения или патенту.
Говырин отметил, что этот режим разработан для компаний, которые утратили право на специальные налоговые режимы. По его словам, основной целью является предотвращение искусственного дробления бизнеса.
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