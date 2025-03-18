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В Думе считают нецелесообразным полный запрет Telegram в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Думе считают нецелесообразным полный запрет Telegram в России
В Думе считают нецелесообразным полный запрет Telegram в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Думе считают нецелесообразным полный запрет Telegram в России
Депутат ГД Антон Горелкин не считает целесообразным полный запрет Telegram на территории РФ, так как мессенджер стремится соблюдать нейтралитет. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:15+0300
2025-03-18T13:15+0300
россия
антон горелкин
telegram
павел дуров
париж
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин не считает целесообразным полный запрет Telegram на территории РФ, так как мессенджер стремится соблюдать нейтралитет. "На прошлой неделе ходили упорные слухи о полном запрете Telegram на территории РФ. Называлась даже примерная дата, и владельцы крупных тг-каналов выходили на меня с просьбой подтвердить или опровергнуть блокировку. Лично я в этом не вижу целесообразности. В отличие от других иностранных медиаплощадок, Telegram стремится соблюдать нейтралитет. В современной геополитической обстановке это очень непростая задача, но явных перекосов ему пока удается избежать. Что будет дальше – посмотрим", - написал он в своем Telegram-канале. При этом депутат отметил, что все-таки не рекомендует госслужащим пересылать какую-либо служебную информацию через Telegram. "Интересно, на какие уступки пришлось пойти Павлу Дурову, чтобы покинуть Париж? Особенно если учесть, что Telegram стал самой популярной цифровой платформой в России, а Франция – одним из наших главных внешнеполитических оппонентов. Согласитесь, наводит на определенные мысли. А предложение запретить государственным служащим использовать этот мессенджер в служебных целях на этом фоне звучит вполне разумно", - добавил парламентарий.
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россия, антон горелкин, telegram, павел дуров, париж
РОССИЯ, Антон Горелкин, Telegram, Павел Дуров, Париж
13:15 18.03.2025
 
В Думе считают нецелесообразным полный запрет Telegram в России

Дума: запрет Telegram нецелесообразен, так как мессенджер сохраняет нейтралитет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин не считает целесообразным полный запрет Telegram на территории РФ, так как мессенджер стремится соблюдать нейтралитет.
"На прошлой неделе ходили упорные слухи о полном запрете Telegram на территории РФ. Называлась даже примерная дата, и владельцы крупных тг-каналов выходили на меня с просьбой подтвердить или опровергнуть блокировку. Лично я в этом не вижу целесообразности. В отличие от других иностранных медиаплощадок, Telegram стремится соблюдать нейтралитет. В современной геополитической обстановке это очень непростая задача, но явных перекосов ему пока удается избежать. Что будет дальше – посмотрим", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом депутат отметил, что все-таки не рекомендует госслужащим пересылать какую-либо служебную информацию через Telegram.
"Интересно, на какие уступки пришлось пойти Павлу Дурову, чтобы покинуть Париж? Особенно если учесть, что Telegram стал самой популярной цифровой платформой в России, а Франция – одним из наших главных внешнеполитических оппонентов. Согласитесь, наводит на определенные мысли. А предложение запретить государственным служащим использовать этот мессенджер в служебных целях на этом фоне звучит вполне разумно", - добавил парламентарий.
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