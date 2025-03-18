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В Думе призвали правительство оперативно реагировать на текущую повестку

В Думе призвали правительство оперативно реагировать на текущую повестку - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Думе призвали правительство оперативно реагировать на текущую повестку

Правительство России должно оперативно реагировать на вопросы текущей повестки, в том числе, внести свои предложения по регулированию в сфере использования... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:54+0300

2025-03-18T15:54+0300

2025-03-18T15:54+0300

москва

госдума

вячеслав володин

александр бастрыкин

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Правительство России должно оперативно реагировать на вопросы текущей повестки, в том числе, внести свои предложения по регулированию в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Что такое обращение к председателю правительства? Это значит, мы уже обращаемся на уровень премьера с тем, чтобы он дал поручение профильному либо вице-премьеру, либо министру. Это значит, министр просто берет и как-то не замечает эту проблему... Правильно, чтобы правительство на себя брало эту ответственность, и решение принимали и реагировали оперативно на вопросы текущей повестки", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. По мнению Володина, кабмин должен сам внести в Госдуму свои предложения по регулированию в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов. Володин подчеркнул, что ранее Следственный комитет представил свои предложения по этой теме, но у СК, в отличие от кабмина, нет права законодательной инициативы. "Обращаясь к нашим товарищам, коллегам из правительства: у нас есть тема, связанная с использованием самокатов. И общество задаёт нам вопросы... Берите и вносите предложения", - добавил он. Председатель Госдумы также отметил, что у Думы сложилось очень конструктивное взаимодействие со Следственным комитетом России и его главой Александром Бастрыкиным. По его словам, когда существуют вопросы, и в ходе правоприменительной практики Следственный комитет сталкивается с ними, СК вносит свои предложения, говоря о проблемах в конкретной сфере. "И мы к этому внимательно относимся и со своей стороны учитываем это при внесении изменений в законодательство. Понятно, опираясь именно на правоприменительную практику. Это очень хороший подход, когда те, кто занимается правоприменением вместе с Государственной Думой, ищут в том числе решение вопросов, которое существует", - добавил Володин. Шестнадцатого марта Володин сообщил, что СК направил в Госдуму предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений Следственного комитета, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории"М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста, написал Володин в своем Telegram-канале. Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.

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москва, госдума, вячеслав володин, александр бастрыкин