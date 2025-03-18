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Дума приняла в I чтении проект о борьбе с телефонным мошенничеством

Дума приняла в I чтении проект о борьбе с телефонным мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ

Дума приняла в I чтении проект о борьбе с телефонным мошенничеством

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:53+0300

2025-03-18T16:53+0300

2025-03-18T16:54+0300

мошенничество

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технологии

законопроект

мошенничество

телефонное мошенничество

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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник. Законопроектом предлагается собирать уполномоченными органами и организациями в госинформационной системе с помощью записывающих устройств биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов преступников и их жертв. Также предлагается, чтобы правительство РФ определяло, какие органы могут собирать данные, какие именно сведения обрабатываются, а также правила включения, удаления и доступа к информации в системе. Правительство РФ также предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам и установить полномочия государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства, на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Инициативой предлагается установить для операторов связи обязанность по предоставлению уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, запрашиваемых сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Также предполагается урегулировать деятельность операторов связи по оказанию услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций (виртуальных АТС), а также средств связи, являющихся абонентскими терминалами пропуска трафика (SIM-боксов). Проект предполагает урегулирование использования абонентских станций (терминалов) иностранных спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть "Интернет", а также установить возможность досудебного ограничения доступа к информационным ресурсам сети "Интернет", распространяющим информацию о незаконных реализации и использовании таких абонентских станций на территории РФ. Кабмин предлагает ввести для граждан возможность установления запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без личного присутствия онлайн через единый портал государственных и муниципальных услуг или при личном посещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и снятия такого запрета только при личном посещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что важно защитить людей от мошенников, которые с каждым годом всё больше используют новые технологии. Председатель Госдумы добавлял, что в этой связи законопроектом предлагается комплекс из порядка 30 мер.

https://1prime.ru/20250318/duma-855882217.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, технологии, законопроект, мошенничество, телефонное мошенничество