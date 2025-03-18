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ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью

ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью - 18.03.2025, ПРАЙМ

ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена провести стратегический диалог с представителями оборонной промышленности для определения проблем | 18.03.2025, ПРАЙМ

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экономика

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена провести стратегический диалог с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Мы проведем стратегический диалог с оборонной промышленностью, чтобы рассмотреть все препятствия, с которыми она сталкивается", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.

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ек, ес, урсула фон дер ляйен, впк