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ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью
ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью - 18.03.2025, ПРАЙМ
ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена провести стратегический диалог с представителями оборонной промышленности для определения проблем | 18.03.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена провести стратегический диалог с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Мы проведем стратегический диалог с оборонной промышленностью, чтобы рассмотреть все препятствия, с которыми она сталкивается", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.
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ек, ес, урсула фон дер ляйен, впк
Экономика, ЕК, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, ВПК
ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью
Еврокомиссия проведет диалог с оборонной промышленностью для решения проблем отрасли
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена провести стратегический диалог с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли.
Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро.
"Мы проведем стратегический диалог с оборонной промышленностью, чтобы рассмотреть все препятствия, с которыми она сталкивается", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.
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