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Российские регионы пересмотрели диапазоны тарифов на свет
Российские регионы пересмотрели диапазоны тарифов на свет - 18.03.2025, ПРАЙМ
Российские регионы пересмотрели диапазоны тарифов на свет
В 42 регионах России пересмотрены диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения. Как сообщает "Коммерсантъ", изменения... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:03+0300
2025-03-18T10:03+0300
2025-03-18T10:03+0300
энергетика
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электричество
свет
тарифы на электроэнергию
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В 42 регионах России пересмотрены диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения. Как сообщает "Коммерсантъ", изменения коснулись в том числе Московской области, а также регионов Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.Как сообщает газета, для пользователей электроотопления в отопительный сезон будет увеличен повышающий коэффициент – он составит 1,8.Дифференциация тарифов, введенная с января 2025 года в 76 регионах, направлена на снижение темпов роста перекрестного субсидирования. Система предусматривает три диапазона потребления: первый – до 3,9 тыс. кВт⋅ч в месяц, второй – до 6 тыс. кВт⋅ч, а все, что превышает этот порог, относится к третьему диапазону, пишет "Ъ".Также газета напомнила, что минувшей зимой субъекты России с уровнем газификации менее 5% имели право применять повышающий сезонный коэффициент 1,8 к предельным значениям первого и второго диапазонов. Теперь региональные власти могут устанавливать этот коэффициент для жителей негазифицированных жилых и садовых домов с электроотоплением на весь отопительный сезон вне зависимости от уровня потребления.При этом в ФАС уточнили, что для получения такого тарифа гражданам необходимо подтвердить право собственности на дом и предоставить документы на электроотопительную установку.
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москва, электричество, свет, тарифы на электроэнергию, россия
Энергетика, МОСКВА, электричество, свет, тарифы на электроэнергию, РОССИЯ
Российские регионы пересмотрели диапазоны тарифов на свет
"Ъ": 42 региона пересмотрели потребление по дифференцированному тарифу на свет
© fotolia.com / peshkovaЭлектричество
© fotolia.com / peshkova