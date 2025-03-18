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В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны
В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны - 18.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны
Еврокомиссия создаст механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:26+0300
2025-03-18T18:26+0300
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия создаст механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Объединение нашего спроса и совместных закупок в оборонной отрасли очень важно. Мы создадим Европейский механизм военных закупок, чтобы помочь сделать это. Государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны. Особенно во времена острой необходимости. И европейский рынок обеспечит это", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.
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урсула фон дер ляйен, ес, ек
Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
18:26 18.03.2025
 
В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны

В Евросоюзе создадут механизм совместных закупок в области обороны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия создаст механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро.
"Объединение нашего спроса и совместных закупок в оборонной отрасли очень важно. Мы создадим Европейский механизм военных закупок, чтобы помочь сделать это. Государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны. Особенно во времена острой необходимости. И европейский рынок обеспечит это", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
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18:21
 
Урсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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