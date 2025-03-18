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В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны

В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны - 18.03.2025, ПРАЙМ

В ЕС создадут механизм совместных закупок в области обороны

Еврокомиссия создаст механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:26+0300

2025-03-18T18:26+0300

2025-03-18T18:26+0300

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия создаст механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия в среду представит детальный проект новой оборонной стратегии Евросоюза, на которую планируется в ближайшие четыре года задействовать порядка 800 миллиардов евро. "Объединение нашего спроса и совместных закупок в оборонной отрасли очень важно. Мы создадим Европейский механизм военных закупок, чтобы помочь сделать это. Государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны. Особенно во времена острой необходимости. И европейский рынок обеспечит это", - сказала она, выступая в королевской военной академии Дании.

https://1prime.ru/20250318/es-855888810.html

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урсула фон дер ляйен, ес, ек