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Евро дорожает к доллару во вторник после публикации статистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару во вторник после публикации статистики из еврозоны - 18.03.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару во вторник после публикации статистики из еврозоны

Стоимость евро к доллару увеличивается во вторник днем после публикации статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:34+0300

2025-03-18T14:34+0300

2025-03-18T14:34+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару увеличивается во вторник днем после публикации статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск курс евро к доллару растёт до 1,0933 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0922 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 149,64 иены с 149,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 103,39 пункта. Инвесторы отреагировали на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. Организация сообщила, что показатель поднялся до максимальных с февраля 2022 года 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Также ранее во вторник Евростат опубликовал данные о том, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе снизился до 1 миллиарда евро с 15,5 миллиарда евро в декабре. Аналитики ожидали показатель на уровне 14 миллиардов евро. Во вторник также начинается очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, в среду регулятор объявит решение о дальнейшей величине учётной ставки и обновит основные макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают в среду сохранения ставки рефинансирования в стране на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

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