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"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
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"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году
"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году
Внедорожник Jetour T2, согласно продажам лизинговой компании "Европлан", стал самой популярной новинкой в лизинг в прошедшем году, рассказали РИА Новости в... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T07:32+0300
2025-03-18T07:32+0300
бизнес
финансы
москва
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Внедорожник Jetour T2, согласно продажам лизинговой компании "Европлан", стал самой популярной новинкой в лизинг в прошедшем году, рассказали РИА Новости в компании. "По данным продаж "Европлана" за 2024 год, в топ-5 самых продаваемых автомобилей, появившихся на российском авторынке в прошлом году, вошли: внедорожник Jetour T2 (15% от общего числа покупок новых моделей), седан Solaris HS (14%), кроссовер Jaecoo J8 (11%), минивэн GAC M8 (6%), седан Geely Preface (6%)", - говорится в сообщении. В компании отметили, что большинство из представленных в списке автомобилей заменили на отечественном рынке привычные для автовладельцев модели европейских марок. "Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. ﻿
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, финансы, москва
Бизнес, Финансы, МОСКВА
07:32 18.03.2025
 
"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году

"Европлан": внедорожник Jetour T2 стал самой популярной новинкой в лизинг в 2024 году

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Внедорожник Jetour T2, согласно продажам лизинговой компании "Европлан", стал самой популярной новинкой в лизинг в прошедшем году, рассказали РИА Новости в компании.
"По данным продаж "Европлана" за 2024 год, в топ-5 самых продаваемых автомобилей, появившихся на российском авторынке в прошлом году, вошли: внедорожник Jetour T2 (15% от общего числа покупок новых моделей), седан Solaris HS (14%), кроссовер Jaecoo J8 (11%), минивэн GAC M8 (6%), седан Geely Preface (6%)", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что большинство из представленных в списке автомобилей заменили на отечественном рынке привычные для автовладельцев модели европейских марок.
"Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц.
﻿
 
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