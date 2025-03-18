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"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году

"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

"Европлан" назвал самую продаваемую новинку в лизинг в 2024 году

Внедорожник Jetour T2, согласно продажам лизинговой компании "Европлан", стал самой популярной новинкой в лизинг в прошедшем году, рассказали РИА Новости в... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T07:32+0300

2025-03-18T07:32+0300

2025-03-18T07:32+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Внедорожник Jetour T2, согласно продажам лизинговой компании "Европлан", стал самой популярной новинкой в лизинг в прошедшем году, рассказали РИА Новости в компании. "По данным продаж "Европлана" за 2024 год, в топ-5 самых продаваемых автомобилей, появившихся на российском авторынке в прошлом году, вошли: внедорожник Jetour T2 (15% от общего числа покупок новых моделей), седан Solaris HS (14%), кроссовер Jaecoo J8 (11%), минивэн GAC M8 (6%), седан Geely Preface (6%)", - говорится в сообщении. В компании отметили, что большинство из представленных в списке автомобилей заменили на отечественном рынке привычные для автовладельцев модели европейских марок. "Европлан" - крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания, предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. ﻿

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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