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Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале торгов вторника

Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале торгов вторника - 18.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале торгов вторника

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром символически поднимаются, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром символически поднимаются, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 470,5 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.58 мск их стоимость составляет 468,5 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 465 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, рынки, европа, ice, нидерланды