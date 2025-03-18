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ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей

ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей - 18.03.2025, ПРАЙМ

ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:45+0300

2025-03-18T10:45+0300

2025-03-18T10:45+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей "ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции. "При этом сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках видеорекламы демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали", - говорится в сообщении ФАС. Служба возбудила дела, признав рекламу ненадлежащей, и выдала предписания о прекращении нарушений, организации грозят штрафы, отметили также в ведомстве.

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