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Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО
Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО
Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, глава государства подписал соответствующий | 18.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, глава государства подписал соответствующий указ.Гехт ранее занимала пост председателя правительства Запорожской области.Также Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.
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ненецкий ао, арктика
Ненецкий АО, АРКТИКА
22:07 18.03.2025 (обновлено: 22:11 18.03.2025)
 
Путин назначил Гехт исполняющей обязанности губернатора НАО

Ирина Гехт назначена исполняющей обязанности губернатора Ненецкого АО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, глава государства подписал соответствующий указ.
Гехт ранее занимала пост председателя правительства Запорожской области.
Также Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.
 
Ненецкий АОАРКТИКА
 
 
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