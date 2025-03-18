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Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz
Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz - 18.03.2025, ПРАЙМ
Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz
Google приобретает компанию Wiz, специализирующуюся в вопросах безопасности облачных технологий, за 32 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Google. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T16:22+0300
2025-03-18T16:22+0300
2025-03-18T16:22+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Google приобретает компанию Wiz, специализирующуюся в вопросах безопасности облачных технологий, за 32 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Google. "Google LLC сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Wiz, Inc., ведущей платформы облачной безопасности… за 32 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Как указывает газета Financial Times, такая покупка может стать крупнейшей для Google. Google отмечает, что продукты Wiz продолжат работать и будут доступны во всех основных облачных средах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud platforms. Соглашение подлежит одобрению соответствующих регулирующих органов. Wiz обеспечивает безопасность всего, что организации создают и запускают в информационном "облаке". Платформа Wiz CNAPP позволяет сотрудникам информационной безопасности и разработчикам быстро выявлять и устранять критические риски в облачной среде. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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financial times, microsoft, youtube, google, технологии
Экономика, Financial Times, Microsoft, YouTube, Google, Технологии
Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz
FT: Google планирует купить компанию Wiz, Inc. за 32 миллиарда долларов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Google приобретает компанию Wiz, специализирующуюся в вопросах безопасности облачных технологий, за 32 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Google.
"Google LLC сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Wiz, Inc., ведущей платформы облачной безопасности… за 32 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Как указывает газета Financial Times, такая покупка может стать крупнейшей для Google.
Google отмечает, что продукты Wiz продолжат работать и будут доступны во всех основных облачных средах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud platforms. Соглашение подлежит одобрению соответствующих регулирующих органов.
Wiz обеспечивает безопасность всего, что организации создают и запускают в информационном "облаке". Платформа Wiz CNAPP позволяет сотрудникам информационной безопасности и разработчикам быстро выявлять и устранять критические риски в облачной среде.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Зафиксирована задолженность "дочки" Google перед телеканалами