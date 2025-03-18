https://1prime.ru/20250318/google-855884374.html

Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz

Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz - 18.03.2025, ПРАЙМ

Google приобретет ведущую платформу облачной безопасности Wiz

Google приобретает компанию Wiz, специализирующуюся в вопросах безопасности облачных технологий, за 32 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Google. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:22+0300

2025-03-18T16:22+0300

2025-03-18T16:22+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Google приобретает компанию Wiz, специализирующуюся в вопросах безопасности облачных технологий, за 32 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Google. "Google LLC сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Wiz, Inc., ведущей платформы облачной безопасности… за 32 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Как указывает газета Financial Times, такая покупка может стать крупнейшей для Google. Google отмечает, что продукты Wiz продолжат работать и будут доступны во всех основных облачных средах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud platforms. Соглашение подлежит одобрению соответствующих регулирующих органов. Wiz обеспечивает безопасность всего, что организации создают и запускают в информационном "облаке". Платформа Wiz CNAPP позволяет сотрудникам информационной безопасности и разработчикам быстро выявлять и устранять критические риски в облачной среде. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://1prime.ru/20250317/google-855845392.html

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financial times, microsoft, youtube, google, технологии