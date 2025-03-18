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В Госдепе опровергли сообщения о запрете въезда россиянам

В Госдепе опровергли сообщения о запрете въезда россиянам - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Госдепе опровергли сообщения о запрете въезда россиянам

Списка стран, куда американские СМИ включали Россию, гражданам которых может быть ограничен или запрещен въезд в США, в госдепе не существует, заявила... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T04:01+0300

2025-03-18T04:01+0300

2025-03-18T04:01+0300

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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Списка стран, куда американские СМИ включали Россию, гражданам которых может быть ограничен или запрещен въезд в США, в госдепе не существует, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. "Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия. Есть обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну. Но сообщение о некой позиции в госдепе не отражает сущности", - сказала Брюс на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, разрешат ли помогавшим США гражданам Афганистана, чьи визы уже были согласованы, въехать в Штаты, учитывая сообщения о намерении запретить въезд гражданам страны. СМИ ранее сообщали о некоем списке стран, гражданам которых планируют ужесточить въезд. Афганистан попал в число 11 государств, из которых въезд будет запрещен. Согласно публикациям, якобы рассматривается возможность "резко ограничить" визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. По данным СМИ, в этих случаях въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам". По другим данным, на Россию распространять ограничения не планируется.

сша

афганистан

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бизнес, общество , сша, афганистан, белоруссия