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В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T01:06+0300

2025-03-18T01:06+0300

2025-03-18T01:06+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем самым серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту. Накануне издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что такое решение пока не принято, этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "США следовало бы не мешкать и признать российский статус Крыма, тем самым продемонстрировав всему миру не только уважение к выбору крымчан и права народов на самоопределение, но и показать искренность и серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым - это исконно русская земля, что давно де-факто признают во всём мире. "Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре", - сказал депутат. Крым во вторник отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией: 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крым вошел в состав РФ по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

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россия, общество , крым, севастополь, рф, дональд трамп, владимир путин, оон