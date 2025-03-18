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Госдума приняла обращение к Мишустину по обращению с бездомными животными

Госдума приняла обращение к Мишустину по обращению с бездомными животными - 18.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла обращение к Мишустину по обращению с бездомными животными

Государственная дума на пленарном заседании приняла обращение нижней палаты Федерального собрания к председателю правительства России Михаилу Мишустину по... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:15+0300

2025-03-18T14:15+0300

2025-03-18T14:15+0300

вячеслав володин

госдума

владимир путин

федеральное собрание

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании приняла обращение нижней палаты Федерального собрания к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросам, которые касаются обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что палате нужно понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также решения, которые предлагают профильные ведомства. Также Володин указывал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". По словам председателя палаты, гибель детей из-за нападений собак - это страшная трагедия, и нужно сделать все, чтобы такое не повторялось. В обращении отмечается неисполнение кабмином поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Также депутаты считают не терпящим отлагательства решение проблем в сфере обращения с животными в целях обеспечения безопасности людей. Госдума также просит предоставить позицию и предложения кабмина по текущей ситуации в сфере обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов людей. По мнению депутатов, скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности людей при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного к ним отношения.

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вячеслав володин, госдума, владимир путин, федеральное собрание, михаил мишустин, правительство рф