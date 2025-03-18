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Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ

Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ - 18.03.2025, ПРАЙМ

Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ

Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:42+0300

2025-03-18T14:42+0300

2025-03-18T14:42+0300

экономика

герман греф

сбербанк

банк россии

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Будет конечно, когда не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли разворот денежно-кредитной политики в России. Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре, вопреки ожиданиям рынка, регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых и смягчил сигнал по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. В феврале Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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герман греф, сбербанк, банк россии