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Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ
Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ - 18.03.2025, ПРАЙМ
Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ
Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:42+0300
2025-03-18T14:42+0300
экономика
герман греф
сбербанк
банк россии
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Будет конечно, когда не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли разворот денежно-кредитной политики в России. Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре, вопреки ожиданиям рынка, регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых и смягчил сигнал по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. В феврале Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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герман греф, сбербанк, банк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк, Банк России
14:42 18.03.2025
 
Греф высказался о возможности разворота денежно-кредитной политики ЦБ

Греф уверен, что разворот денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет, но не знает когда

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Будет конечно, когда не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли разворот денежно-кредитной политики в России.
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре, вопреки ожиданиям рынка, регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых и смягчил сигнал по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 11:03
В феврале Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанкБанк России
 
 
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