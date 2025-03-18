https://1prime.ru/20250318/indeksy-855877745.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике
Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:58+0300
2025-03-18T13:58+0300
2025-03-18T13:58+0300
экономика
рынки
индексы
торги
германия
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_86903cb1a3e7e99a089305406271b39b.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.48 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,33%, до 8 708,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 103,01 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 412,22 пункта. Во вторник ранее был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно полученным данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года. "Долгосрочные перспективы для европейских фондовых рынков определенно улучшились, с учетом более сильной динамики роста в следующие годы", - представляет агентство Блумберг мнение стратега по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга (Wolf von Rotberg). Кроме того, цена на нефть марки Brent поднимается более чем на 1%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni дорожают на 1,08%, британской BP - на 1,53%.
https://1prime.ru/20250318/atr-855876002.html
германия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_f9e8eb8fc36913feabb9b2ae390f17eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, индексы, торги, германия, европа, dax
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике
Индексы Европы растут на фоне роста доверия инвесторов к немецкой экономике
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.48 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,33%, до 8 708,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 103,01 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 412,22 пункта.
Во вторник ранее был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно полученным данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года.
"Долгосрочные перспективы для европейских фондовых рынков определенно улучшились, с учетом более сильной динамики роста в следующие годы", - представляет агентство Блумберг мнение стратега по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга (Wolf von Rotberg).
Кроме того, цена на нефть марки Brent поднимается более чем на 1%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni дорожают на 1,08%, британской BP - на 1,53%.
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом