Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/indeksy-855877745.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике
Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:58+0300
2025-03-18T13:58+0300
экономика
рынки
индексы
торги
германия
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_86903cb1a3e7e99a089305406271b39b.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.48 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,33%, до 8 708,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 103,01 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 412,22 пункта. Во вторник ранее был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно полученным данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года. "Долгосрочные перспективы для европейских фондовых рынков определенно улучшились, с учетом более сильной динамики роста в следующие годы", - представляет агентство Блумберг мнение стратега по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга (Wolf von Rotberg). Кроме того, цена на нефть марки Brent поднимается более чем на 1%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni дорожают на 1,08%, британской BP - на 1,53%.
https://1prime.ru/20250318/atr-855876002.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_f9e8eb8fc36913feabb9b2ae390f17eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, индексы, торги, германия, европа, dax
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX
13:58 18.03.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике

Индексы Европы растут на фоне роста доверия инвесторов к немецкой экономике

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzСтатуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.48 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,33%, до 8 708,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 103,01 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 412,22 пункта.
Во вторник ранее был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно полученным данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года.
"Долгосрочные перспективы для европейских фондовых рынков определенно улучшились, с учетом более сильной динамики роста в следующие годы", - представляет агентство Блумберг мнение стратега по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга (Wolf von Rotberg).
Кроме того, цена на нефть марки Brent поднимается более чем на 1%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni дорожают на 1,08%, британской BP - на 1,53%.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом
12:54
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиГЕРМАНИЯЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала