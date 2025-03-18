https://1prime.ru/20250318/indeksy-855877745.html

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике - 18.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по немецкой экономике

Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:58+0300

2025-03-18T13:58+0300

2025-03-18T13:58+0300

экономика

рынки

индексы

торги

германия

европа

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_86903cb1a3e7e99a089305406271b39b.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после выхода данных о резком увеличении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.48 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,33%, до 8 708,67 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 103,01 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 412,22 пункта. Во вторник ранее был опубликован доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно полученным данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года. "Долгосрочные перспективы для европейских фондовых рынков определенно улучшились, с учетом более сильной динамики роста в следующие годы", - представляет агентство Блумберг мнение стратега по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольфа фон Ротберга (Wolf von Rotberg). Кроме того, цена на нефть марки Brent поднимается более чем на 1%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги итальянской Eni дорожают на 1,08%, британской BP - на 1,53%.

https://1prime.ru/20250318/atr-855876002.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги, германия, европа, dax