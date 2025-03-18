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"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году
"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году
Инвестиционная программа "Газпром нефти" в 2025 году увеличится по сравнению с прошлогодней в связи с продолжением реализации крупных проектов в Ямало-Ненецком... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:05+0300
2025-03-18T14:05+0300
экономика
александр дюков
газпром
рспп
инвестиции
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Газпром нефти" в 2025 году увеличится по сравнению с прошлогодней в связи с продолжением реализации крупных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе и Восточной Сибири, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП. "В этом году объем инвестиций будет выше в связи с тем, что мы продолжаем реализацию проекта по добыче углеводородов на участке 3А Уренгойского месторождения. Также в активной фазе у нас находятся еще несколько крупных проектов: это проект разработки Бованенковского месторождения, это восточная группа месторождений, в том числе Чона", - сказал он. Объем финансирования инвестиционной программы "Газпром нефти" в 2022 году составлял более 500 миллиардов рублей. На 2023 год сумма не раскрывалась, однако, как говорил Дюков, "Газпром нефть" планировала сохранить объем на уровне 2022 года, что также совпадало с ожиданиями на 2024 год. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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александр дюков, газпром, рспп, инвестиции
Экономика, Александр Дюков, Газпром, РСПП, инвестиции
14:05 18.03.2025
 
"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году

Дюков: объем инвестиций "Газпром нефти" будет выше, чем в 2024 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная программа "Газпром нефти" в 2025 году увеличится по сравнению с прошлогодней в связи с продолжением реализации крупных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе и Восточной Сибири, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
"В этом году объем инвестиций будет выше в связи с тем, что мы продолжаем реализацию проекта по добыче углеводородов на участке 3А Уренгойского месторождения. Также в активной фазе у нас находятся еще несколько крупных проектов: это проект разработки Бованенковского месторождения, это восточная группа месторождений, в том числе Чона", - сказал он.
Объем финансирования инвестиционной программы "Газпром нефти" в 2022 году составлял более 500 миллиардов рублей. На 2023 год сумма не раскрывалась, однако, как говорил Дюков, "Газпром нефть" планировала сохранить объем на уровне 2022 года, что также совпадало с ожиданиями на 2024 год.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой
14:03
 
ЭкономикаАлександр ДюковГазпромРСППинвестиции
 
 
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