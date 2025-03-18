https://1prime.ru/20250318/issledovanie-855867406.html

Исследование показало, какой формат работы больше нравится россиянам

Исследование показало, какой формат работы больше нравится россиянам - 18.03.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, какой формат работы больше нравится россиянам

Россияне чаще (44%) отдают предпочтение гибридному формату работы - несколько дней в офисе и несколько дней дома; при этом каждому пятому по душе трудиться в... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T05:47+0300

2025-03-18T05:47+0300

2025-03-18T05:47+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россияне чаще (44%) отдают предпочтение гибридному формату работы - несколько дней в офисе и несколько дней дома; при этом каждому пятому по душе трудиться в офисе и практически столько же, наоборот, выбрали бы только удаленку, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру" и Русской школы управления. "Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" и Русская школа управления (РШУ) провели исследование и выяснили, какой формат работы больше нравится россиянам, а также как гибкий график и удаленка влияют на их продуктивность. … Большинство россиян предпочитают гибридный формат: 44% респондентов заявили, что им удобно работать несколько дней в офисе, несколько - дома. 20% выбрали исключительно офисный формат, а 19% - только удаленный. Для 17% формат работы оказался не важен", - говорится в исследовании, в котором участвовали 2159 человек из всех федеральных округов РФ. Выяснилось также, что только четверть россиян устраивает фиксированный график работы, остальные предпочли бы гибкий формат. И 32% респондентов уже работают так: например, 13% сами решают, когда работать, а у 19% есть гибкий график, но с ограничениями. Остальные хотели бы работать по гибкому графику, но пока у них нет такой возможности. Из тех, кто уже попробовал гибридный график, более половины рассказали, что такой формат работы повышает их продуктивность, потому что они могут работать в удобное время. Но каждый пятый признался, что самостоятельно организовать день сложнее, поэтому эффективность снижается, а 28% не видят особой разницы. "По данным базы вакансий "Зарплаты.ру", количество предложений работы с гибким графиком в России за год увеличилось в 2,9 раза. В основном такой график работы предлагается "синим воротничкам": в топе вакансий с гибким графиком лидируют курьеры, водители, охранники, автослесари. Удаленная работа тоже пользуется популярностью", - отметили аналитики. Так, по их данным, за последние два года 38% россиян работали вне офиса: 13% постоянно трудились на удаленке, 25% - периодически, при этом 38% не имели такого опыта, но хотели бы попробовать дистанционную работу, а 24% заявили, что удаленка им не подходит. Более трети респондентов считают, что дома они работают эффективнее, чем в офисе. Еще 41% не видят разницы, а 24% признались, что на удаленке работают хуже.

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