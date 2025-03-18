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В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ
В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ
Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T05:53+0300
2025-03-18T05:53+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ, МОСКВА, ВСУ, Минобороны РФ
05:53 18.03.2025
 
В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ под Курском

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
 
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