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В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ

В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Курской области вертолет Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ

Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T05:53+0300

2025-03-18T05:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.

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