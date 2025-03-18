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В Харьковской области заявили, что Киев поддерживает действия военкомов - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Харьковской области заявили, что Киев поддерживает действия военкомов
В Харьковской области заявили, что Киев поддерживает действия военкомов - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Харьковской области заявили, что Киев поддерживает действия военкомов
Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T05:25+0300
2025-03-18T05:25+0300
общество
экономика
харьковская область
украина
харьков
владимир зеленский
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БЕЛГОРОД, 18 мар – ПРАЙМ. Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Люди собственноручно борются, понимая, что власть поддерживает преступные действия сотрудников ТЦК. На улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Родственники остаются в полном неведении, кроме тех случаев, когда получают уведомления о смерти без уточнения обстоятельств", – сообщила омбудсмен. Ведомство, возглавляемое Колесник-Лавинской, на постоянной основе собирает данные о преступлениях киевской власти на территории Харьковской области. По ее словам, ни одно заявление о правонарушениях от мирных жителей не останется без внимания. ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) заменили на Украине военкоматы. Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая 2024 года. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа.
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общество , харьковская область, украина, харьков, владимир зеленский
Общество , Экономика, Харьковская область, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Владимир Зеленский
05:25 18.03.2025
 
В Харьковской области заявили, что Киев поддерживает действия военкомов

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев поддерживает преступные действия военкомов

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БЕЛГОРОД, 18 мар – ПРАЙМ. Киевская власть поддерживает преступные действия военкомов, которые избивают и похищают людей, заявила в интервью РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
"Люди собственноручно борются, понимая, что власть поддерживает преступные действия сотрудников ТЦК. На улицах Харькова и Харьковской области сотрудники ТЦК избивают и похищают людей, увозя их в неизвестном направлении. Родственники остаются в полном неведении, кроме тех случаев, когда получают уведомления о смерти без уточнения обстоятельств", – сообщила омбудсмен.
Ведомство, возглавляемое Колесник-Лавинской, на постоянной основе собирает данные о преступлениях киевской власти на территории Харьковской области. По ее словам, ни одно заявление о правонарушениях от мирных жителей не останется без внимания.
ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) заменили на Украине военкоматы. Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая 2024 года. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа.
 
ЭкономикаОбществоХарьковская областьУКРАИНАХАРЬКОВВладимир Зеленский
 
 
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