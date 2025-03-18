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Патриарх Кирилл возглавит отпевание старца Илия в Оптиной пустыни

Патриарх Кирилл возглавит отпевание старца Илия в Оптиной пустыни - 18.03.2025, ПРАЙМ

Патриарх Кирилл возглавит отпевание старца Илия в Оптиной пустыни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание своего духовника - новопреставленного схиархимандрита Илия (Ноздрина) - во вторник в знаменитом... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:21+0300

2025-03-18T00:21+0300

2025-03-18T00:21+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание своего духовника - новопреставленного схиархимандрита Илия (Ноздрина) - во вторник в знаменитом монастыре Русской православной церкви Оптина пустынь, духовным наставником братии которой также был старец Илий и где он скончался поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни, сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ. "Восемнадцатого марта отпевание новопреставленного схиархимандрита Илия во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении патриаршей пресс-службы на официальном сайте РПЦ. Ранее наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сказал РИА Новости, что патриарх планирует быть на отпевании старца Илия, его ждут в Оптиной пустыни. Отпевание начнется в 12:00 мск, объявили в монастыре. После отпевания схиархимандрит Илий будет похоронен на территории обители – рядом с часовней Воскресения Христова. Для желающих проститься со старцем Илием двери Оптиной пустыни открыли за день до предполагавшегося 17 марта начала прощания - из-за обращающихся в монастырь людей, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители монах Каллиник (Дмитриев). Доступ для желающих проститься открыт и ночью. Закончится прощание со старцем Илием в Казанском храме, согласно объявлению телеграм-канала Оптиной пустыни, 18 марта в 10:00 мск – незадолго до начала отпевания. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь. Президент России Владимир Путин в 2019 году наградил схиархимандрита Илия орденом Почета за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами. "Наша сугубая задача — это молиться Господу, усердно молиться. Чтобы были поруганы те, которые хотят, насколько можно, возмутить мир. Они царапают нашу Родину всячески, вызывающе ведут себя", — говорил старец Илий. Он призвал верующих молиться за Россию, чтобы сохранять мир в стране и на всем пространстве исторической Руси.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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