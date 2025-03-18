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Умер народный артист России Бедрос Киркоров

Умер народный артист России Бедрос Киркоров - 18.03.2025, ПРАЙМ

Умер народный артист России Бедрос Киркоров

Умер народный артист России, отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, сообщила РИА Новости представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:34+0300

2025-03-18T16:34+0300

2025-03-18T16:34+0300

культура

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Умер народный артист России, отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, сообщила РИА Новости представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская.Она уточнила, что причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановки сердца.Ранее смерти своего отца сообщил Филипп Киркоров."Остановилось сердце", - сказала Успенская, отвечая на вопрос, по какой причине умер артист.Собеседница агентства также сообщила, что место и дата прощания и похорон пока не определены.

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