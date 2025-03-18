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Дмитриев отметил перспективы возвращения американских компаний в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дмитриев отметил перспективы возвращения американских компаний в Россию
Дмитриев отметил перспективы возвращения американских компаний в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ
Дмитриев отметил перспективы возвращения американских компаний в Россию
Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:45+0300
2025-03-18T14:45+0300
экономика
рфпи
рспп
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В кулуарах съезда РСПП он напомнил, что, по оценкам РФПИ, потери американских компаний из-за ухода с рынка России оцениваются в 300 миллиардов долларов. "Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями. И поэтому, безусловно, какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями", - сказал Дмитриев. "Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - добавил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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рфпи, рспп, кирилл дмитриев, россия, бизнес
Экономика, РФПИ, РСПП, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, Бизнес
14:45 18.03.2025
 
Дмитриев отметил перспективы возвращения американских компаний в Россию

Дмитриев: иностранные компании могут вернуться на базе совместных предприятий с РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкMcDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке
McDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В кулуарах съезда РСПП он напомнил, что, по оценкам РФПИ, потери американских компаний из-за ухода с рынка России оцениваются в 300 миллиардов долларов.
"Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями. И поэтому, безусловно, какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями", - сказал Дмитриев.
"Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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ЭкономикаРФПИРСППКирилл ДмитриевРОССИЯБизнес
 
 
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