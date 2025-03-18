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Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию
Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию
В России знают, что некоторые из ушедших с рынка иностранных компаний хотят вернуться, в этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться национальными... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T16:10+0300
2025-03-18T16:29+0300
экономика
бизнес
владимир путин
рспп
россия
зарубежные компании
российский рынок
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России знают, что некоторые из ушедших с рынка иностранных компаний хотят вернуться, в этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться национальными интересами, заявил Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП.&quot;Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса&quot;, — сказал президент.Глава государства отметил, что не стоит ожидать никаких привилегий и поблажек для возвращающихся в Россию предприятий, это будет происходить на конкурентной основе. Путин поручил правительству актуализировать список компаний, покинувших рынок, и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным."Я прошу правительство &lt;...&gt; также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране", — добавил российский лидер. Президент отметил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний, занял освободившиеся рыночные ниши, инвестировал средства, создал рабочие места и приложил усилия для развития технологий.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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бизнес, владимир путин, рспп, россия, зарубежные компании, российский рынок
Экономика, Бизнес, Владимир Путин, РСПП, РОССИЯ, зарубежные компании, российский рынок
16:10 18.03.2025 (обновлено: 16:29 18.03.2025)
 
Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию

Путин: интересы российских компаний всегда будут стоять на первом месте

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкMcDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке
McDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России знают, что некоторые из ушедших с рынка иностранных компаний хотят вернуться, в этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться национальными интересами, заявил Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП.

"Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса", — сказал президент.

Глава государства отметил, что не стоит ожидать никаких привилегий и поблажек для возвращающихся в Россию предприятий, это будет происходить на конкурентной основе.
Путин поручил правительству актуализировать список компаний, покинувших рынок, и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.
"Я прошу правительство <...> также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране", — добавил российский лидер.
Президент отметил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний, занял освободившиеся рыночные ниши, инвестировал средства, создал рабочие места и приложил усилия для развития технологий.
Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
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ЭкономикаБизнесВладимир ПутинРСППРОССИЯзарубежные компаниироссийский рынок
 
 
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