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Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию

Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний в Россию

В России знают, что некоторые из ушедших с рынка иностранных компаний хотят вернуться, в этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться национальными... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:10+0300

2025-03-18T16:10+0300

2025-03-18T16:29+0300

экономика

бизнес

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рспп

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зарубежные компании

российский рынок

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В России знают, что некоторые из ушедших с рынка иностранных компаний хотят вернуться, в этом вопросе следует в первую очередь руководствоваться национальными интересами, заявил Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП."Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос возвращения на наш рынок зарубежного бизнеса", — сказал президент.Глава государства отметил, что не стоит ожидать никаких привилегий и поблажек для возвращающихся в Россию предприятий, это будет происходить на конкурентной основе. Путин поручил правительству актуализировать список компаний, покинувших рынок, и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным."Я прошу правительство <...> также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране", — добавил российский лидер. Президент отметил, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний, занял освободившиеся рыночные ниши, инвестировал средства, создал рабочие места и приложил усилия для развития технологий.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин, рспп, россия, зарубежные компании, российский рынок