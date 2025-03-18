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Иностранные компании могут обязать выплачивать компенсации, заявили в ТПП

Иностранные компании могут обязать выплачивать компенсации, заявили в ТПП - 18.03.2025, ПРАЙМ

Иностранные компании могут обязать выплачивать компенсации, заявили в ТПП

Западные компании могут обязать выплачивать компенсации за возвращение на рынок РФ, если их уход нарушил контрактные обязательства или привел к значительным... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:01+0300

2025-03-18T18:01+0300

2025-03-18T18:01+0300

бизнес

рспп

сергей катырин

денис мантуров

тпп

иностранные компании

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Западные компании могут обязать выплачивать компенсации за возвращение на рынок РФ, если их уход нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам, поделился своей точкой зрения с РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, заявил ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Говоря на съезде РСПП о возвращении в РФ западных компаний, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заметил, что открывать двери им нужно лишь в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом. "В некоторых случаях западные компании могут быть юридически обязаны компенсировать ущерб, особенно если уход с рынка нарушил контрактные обязательства или привел к значительным убыткам для других сторон", - сказал Катырин. При этом он отметил, что ряд западных компаний, уходя с рынка, договорились о возможности обратного выкупа активов. "Опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках, заключенных, например, некоторыми известными автоконцернами и сетями быстрого питания. Однако теперь их "возвращение" потребуется серьезно аргументировать", - подчеркнул собеседник агентства. Глава ТПП РФ также обратил внимание на то, что президент РФ поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны компаний и сделать процесс их возвращения максимально прозрачным.

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бизнес, рспп, сергей катырин, денис мантуров, тпп, иностранные компании