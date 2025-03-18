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ОКБ отметил снижение количества выдач кредитных карт в феврале в два раза - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/kreditki-855873245.html
ОКБ отметил снижение количества выдач кредитных карт в феврале в два раза
ОКБ отметил снижение количества выдач кредитных карт в феврале в два раза - 18.03.2025, ПРАЙМ
ОКБ отметил снижение количества выдач кредитных карт в феврале в два раза
Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T11:15+0300
2025-03-18T11:15+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в феврале 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,15 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. В феврале 2024 года гражданам было выдано 2,32 миллиона карт на 230,70 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тысяч рублей в феврале 2024 года до 123 тысяч рублей в феврале 2025 года", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что по сравнению с результатами января в феврале количество выдач кредитных карт сократилось на 6%, общий лимит вырос на 1%. В январе было оформлено 1,22 миллиона карт с общим лимитом 139,86 миллиарда рублей. Средний лимит по "кредитке" вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тысячам рублей. По данным ОКБ, в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в феврале вошли: Москва – 81,58 тысячи карт с общим лимитом 13,35 миллиарда рублей, Московская область – 64,82 тысячи карт на 9,65 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 46,30 тысячи карт на 6,54 миллиарда рублей, Краснодарский край – 48,06 тысячи карт на 5,94 миллиарда рублей и Татарстан – 34,11 тысячи карт на 4,12 миллиарда рублей. Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тысяч рублей, Камчатского края – 169 тысяч, Ненецкого АО – 167 тысяч, Москвы – 164 тысяч и Магаданской области – 161 тысяча рублей.
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банки, финансы, россия, окб, кредитка
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, ОКБ, кредитка
11:15 18.03.2025
 
ОКБ отметил снижение количества выдач кредитных карт в феврале в два раза

ОКБ: количество выдач кредитных карт в России в феврале упало до 1,15 миллиона

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в феврале сократилось в два раза год к году, до 1,15 миллиона карт, сообщается пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в феврале 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,15 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. В феврале 2024 года гражданам было выдано 2,32 миллиона карт на 230,70 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тысяч рублей в феврале 2024 года до 123 тысяч рублей в феврале 2025 года", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что по сравнению с результатами января в феврале количество выдач кредитных карт сократилось на 6%, общий лимит вырос на 1%. В январе было оформлено 1,22 миллиона карт с общим лимитом 139,86 миллиарда рублей. Средний лимит по "кредитке" вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тысячам рублей.
По данным ОКБ, в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в феврале вошли: Москва – 81,58 тысячи карт с общим лимитом 13,35 миллиарда рублей, Московская область – 64,82 тысячи карт на 9,65 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 46,30 тысячи карт на 6,54 миллиарда рублей, Краснодарский край – 48,06 тысячи карт на 5,94 миллиарда рублей и Татарстан – 34,11 тысячи карт на 4,12 миллиарда рублей.
Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тысяч рублей, Камчатского края – 169 тысяч, Ненецкого АО – 167 тысяч, Москвы – 164 тысяч и Магаданской области – 161 тысяча рублей.
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
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ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯОКБкредитка
 
 
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