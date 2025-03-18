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Глава Крыма отметил продовольственную безопасность региона - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Крыма отметил продовольственную безопасность региона
Глава Крыма отметил продовольственную безопасность региона - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава Крыма отметил продовольственную безопасность региона
Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T08:29+0300
2025-03-18T08:29+0300
экономика
крым
севастополь
сергей аксенов
сельское хозяйство
продовольствие
продовольственная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией. Одиннадцать лет назад 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам – на 79%, яйцам куриным – почти на 60%. В прошлом (2024 - ред.) году, кстати, собран хороший урожай винограда – 123 тысяч тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", - сказал Аксенов агентству. По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли. "Только в прошлом (2024 - ред.) году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", - подчеркнул глава республики. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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крым, севастополь, сергей аксенов, сельское хозяйство, продовольствие, продовольственная безопасность
Экономика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Сельское хозяйство, продовольствие, продовольственная безопасность
08:29 18.03.2025
 
Глава Крыма отметил продовольственную безопасность региона

Аксенов: Крым покрывает потребность в продовольствии за счет собственного производства

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией. Одиннадцать лет назад 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
"Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам – на 79%, яйцам куриным – почти на 60%. В прошлом (2024 - ред.) году, кстати, собран хороший урожай винограда – 123 тысяч тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", - сказал Аксенов агентству.
По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли.
"Только в прошлом (2024 - ред.) году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", - подчеркнул глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ЭкономикаКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей АксеновСельское хозяйствопродовольствиепродовольственная безопасность
 
 
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