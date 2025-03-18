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Аксенов отметил пятикратный рост доходов бюджета Крыма - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Аксенов отметил пятикратный рост доходов бюджета Крыма
Аксенов отметил пятикратный рост доходов бюджета Крыма - 18.03.2025, ПРАЙМ
Аксенов отметил пятикратный рост доходов бюджета Крыма
Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз - до 132,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава республики... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T09:31+0300
2025-03-18T09:31+0300
экономика
россия
крым
севастополь
сергей аксенов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз - до 132,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 18 марта одиннадцать лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "Объем валового регионального продукта за десятилетку вырос почти в 1,4 раза (более чем на 38 %) и превысил 768 млрд рублей. Собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2014 годом увеличились более чем в пять раз – с 25,7 до 132,3 млрд рублей", - сказал Аксенов. Кроме того, по его словам, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 242 тысяч. "Это в 7 раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе", - подчеркнул глава республики. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, крым, севастополь, сергей аксенов, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Владимир Путин
09:31 18.03.2025
 
Аксенов отметил пятикратный рост доходов бюджета Крыма

Аксенов: собственные доходы бюджета Крыма выросли до 132,3 миллиона рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Собственные доходы бюджета Крыма за годы нахождения в составе России увеличились в пять раз - до 132,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией - 18 марта одиннадцать лет назад был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
"Объем валового регионального продукта за десятилетку вырос почти в 1,4 раза (более чем на 38 %) и превысил 768 млрд рублей. Собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2014 годом увеличились более чем в пять раз – с 25,7 до 132,3 млрд рублей", - сказал Аксенов.
Кроме того, по его словам, в республике зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства – более 242 тысяч.
"Это в 7 раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе", - подчеркнул глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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08:29
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей АксеновВладимир Путин
 
 
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