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США будет выгодно признать российский статус Крыма, считают на полуострове

США будет выгодно признать российский статус Крыма, считают на полуострове - 18.03.2025, ПРАЙМ

США будет выгодно признать российский статус Крыма, считают на полуострове

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что США было бы выгодно признать российский статус Крыма в качестве примера... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:33+0300

2025-03-18T10:33+0300

2025-03-18T10:33+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что США было бы выгодно признать российский статус Крыма в качестве примера самоопределения наций, с учетом их претензий на Гренландию. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "С точки зрения геополитических интересов США, с учетом их претензий на Гренландию, было бы выгодно признать российский статус Крыма, чтобы затем апеллировать к крымскому примеру самоопределения наций, так как именно крымский опыт стал ориентиром для других народов, которые стремятся сами вершить свою судьбу", - сказал Чегринец РИА Новости. При этом, по его словам, главное признание российского статуса Крыма состоялось еще 11 лет назад, когда выбор крымчан на референдуме поддержала вся Россия. Во вторник Крым отмечает 11-ю годовщину воссоединения с Россией - 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "Нас поддержал президент и весь народ России, благодаря чему мы вернулись на свою историческую родину", - сказал Чергинец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20250318/krym-855870600.html

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крым, севастополь, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина