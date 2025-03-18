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Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"

Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа" - 18.03.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа"

Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, прописанных в договоре, среди которых поставка... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:15+0300

2025-03-18T15:15+0300

2025-03-18T15:15+0300

экономика

денис мантуров

renault

автоваз

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах XXXIV съезда РСПП. "Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления. Но вот здесь нужно будет "АвтоВАЗу" задать вопроавтовас: исполнила ли компания Renault свои обязательства, это раз. А второе: при наступлении пожелания вернуться мы вернемся к этому вопросу и будем, в том числе, учитывать те инвестиции, которые государство произвело за этот непростой период", - прокомментировал Мантуров возможность возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа". Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. При этом мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/renault-855876290.html

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денис мантуров, renault, автоваз