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Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний

Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний - 18.03.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний

При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", сказал | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:11+0300

2025-03-18T18:11+0300

2025-03-18T18:11+0300

экономика

денис мантуров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", сказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Во-первых, прозрачность в том, либо у компании были опционы подписаны, и в этих опционах закладываются условия, либо их не было. Если эти были опционы записаны в договоре продажи своей доли, то мы должны дальше будем анализировать и смотреть, как будет компания возвращаться, а если этих опционов не было, это игра с "чистого поля", - сказал Мантуров. Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, владимир путин, россия