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Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний
Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний - 18.03.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", сказал | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:11+0300
2025-03-18T18:11+0300
экономика
денис мантуров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", сказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Во-первых, прозрачность в том, либо у компании были опционы подписаны, и в этих опционах закладываются условия, либо их не было. Если эти были опционы записаны в договоре продажи своей доли, то мы должны дальше будем анализировать и смотреть, как будет компания возвращаться, а если этих опционов не было, это игра с "чистого поля", - сказал Мантуров. Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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денис мантуров, владимир путин, россия
Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин, РОССИЯ
18:11 18.03.2025
 
Мантуров назвал условие при возврате ушедших компаний

Мантуров: если у иностранцев нет опциона на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля"

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", сказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Во-первых, прозрачность в том, либо у компании были опционы подписаны, и в этих опционах закладываются условия, либо их не было. Если эти были опционы записаны в договоре продажи своей доли, то мы должны дальше будем анализировать и смотреть, как будет компания возвращаться, а если этих опционов не было, это игра с "чистого поля", - сказал Мантуров.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
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ЭкономикаДенис МантуровВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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