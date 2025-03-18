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Медь продолжает дорожать с начала недели

Медь продолжает дорожать с начала недели - 18.03.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дорожать с начала недели

Стоимость меди продолжает рост, который был зафиксирован по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T09:30+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди продолжает рост, который был зафиксирован по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.20 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,29%, до 4,9735 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По результатам предыдущего торгового дня котировки металла выросли на 1,29%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,83%, до 9 861,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 687 долларов, стоимость цинка снизилась на 0,49%, до 2 958 долларов. Позднее во вторник Федеральная резервная система США обнародует данные по объему производства в стране. Аналитики прогнозируют увеличение показателя в феврале на 0,2% в месячном выражении. Статистика по экономике страны может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.

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рынки, торги, comex, сша, цены на медь