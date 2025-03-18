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Назван самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Назван самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции
Назван самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции - 18.03.2025, ПРАЙМ
Назван самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции
Летом продажи молочной продукции уменьшаются из-за теплой погоды, тогда как с началом осени они начинают расти, а декабрь является самым насыщенным месяцем по... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T04:46+0300
2025-03-18T04:46+0300
бизнес
экономика
москва
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Летом продажи молочной продукции уменьшаются из-за теплой погоды, тогда как с началом осени они начинают расти, а декабрь является самым насыщенным месяцем по продажам, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". "Летом начинается спад продаж молочной продукции. Это происходит из-за того, что продукция является скоропортящейся и хочется чего-то легкого. Начиная с сентября продажи увеличиваются. Декабрь - самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании. Весной растут продажи безлактозной продукции, а ноябрь и март являются месяцами для поддержки иммунитета - увеличивается спрос на кисломолочные позиции с витаминами и бифидобактериями. По подсчетам аналитиков, не только лето является сезоном для покупки мороженого. Так, зимой россияне чаще обычного покупают большие форматы мороженого для посиделок с семьей и на праздники. Отмечается, что в теплую погоду растет спрос на покупку фруктовых и желейных десертов, тогда как в холодную - на кремовые и сметанные. В целом спрос на десерты повышается в праздники и выходные дни.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, москва
Бизнес, Экономика, МОСКВА
04:46 18.03.2025
 
Назван самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции

"ВкусВилла": летом продажи молочной продукции снижаются из-за теплой погоды

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Летом продажи молочной продукции уменьшаются из-за теплой погоды, тогда как с началом осени они начинают расти, а декабрь является самым насыщенным месяцем по продажам, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле".
"Летом начинается спад продаж молочной продукции. Это происходит из-за того, что продукция является скоропортящейся и хочется чего-то легкого. Начиная с сентября продажи увеличиваются. Декабрь - самый насыщенный месяц по продажам молочной продукции", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компании.
Весной растут продажи безлактозной продукции, а ноябрь и март являются месяцами для поддержки иммунитета - увеличивается спрос на кисломолочные позиции с витаминами и бифидобактериями.
По подсчетам аналитиков, не только лето является сезоном для покупки мороженого. Так, зимой россияне чаще обычного покупают большие форматы мороженого для посиделок с семьей и на праздники.
Отмечается, что в теплую погоду растет спрос на покупку фруктовых и желейных десертов, тогда как в холодную - на кремовые и сметанные. В целом спрос на десерты повышается в праздники и выходные дни.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВА
 
 
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