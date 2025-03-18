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Глава РФПИ: Россия готова к инвестициям США в редкоземельные месторождения

Глава РФПИ: Россия готова к инвестициям США в редкоземельные месторождения - 18.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ: Россия готова к инвестициям США в редкоземельные месторождения

Россия готова к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов и открыта для инвестиций в отечественные месторождения, заявил глава РФПИ и... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:06+0300

2025-03-18T15:06+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов и открыта для инвестиций в отечественные месторождения, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, ряд российских месторождений обладает высоким потенциалом, а для их освоения требуются передовые технологии. Дмитриев отметил, что запасы редкоземельных металлов в России значительно превосходят украинские, а их разработка с экономической точки зрения выглядит более выгодной.Он подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию не только с Вашингтоном, но и с другими странами. При этом сотрудничество с иностранными инвесторами возможно только в том случае, если оно отвечает интересам России, а приоритет в разработке месторождений остается за отечественными компаниями. Владимир Путин в конце февраля на совещании, посвященном развитию отрасли редкоземельных металлов, отметил, что ее укрепление необходимо для успешной конкуренции на мировом рынке и развития ключевых секторов российской экономики. Позднее в интервью Павлу Зарубину президент подтвердил, что Москва готова предложить США совместные проекты в этой сфере. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, где Дмитриев сделал заявление, завершает Недели российского бизнеса, генеральным информационным партнером которых выступает РИА Новости.

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россия, рфпи, рспп, кирилл дмитриев, владимир путин, сша, украина, металлы