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Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб

Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб - 18.03.2025, ПРАЙМ

Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T19:40+0300

2025-03-18T19:40+0300

2025-03-18T19:43+0300

минобороны рф

авиакатастрофа

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило Минобороны."кипаж вертолета, упавшего в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в ленинградской области, погиб.Полет выполнялся без боекомплекта.На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Комиссия Воздушно-космических сил вылетела к месту крушения.

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2025

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минобороны рф, авиакатастрофа