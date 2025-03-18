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Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб - 18.03.2025, ПРАЙМ
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб
Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:40+0300
2025-03-18T19:40+0300
2025-03-18T19:43+0300
минобороны рф
авиакатастрофа
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило Минобороны."кипаж вертолета, упавшего в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в ленинградской области, погиб.Полет выполнялся без боекомплекта.На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Комиссия Воздушно-космических сил вылетела к месту крушения.
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минобороны рф, авиакатастрофа
Минобороны РФ, авиакатастрофа
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб
Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-28 в Ленинградской области
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило Минобороны.
"кипаж вертолета, упавшего в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в ленинградской области, погиб.
Полет выполнялся без боекомплекта.
На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Комиссия Воздушно-космических сил вылетела к месту крушения.