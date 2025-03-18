Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250318/mi-855890992.html
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб - 18.03.2025, ПРАЙМ
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб
Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:40+0300
2025-03-18T19:43+0300
минобороны рф
авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/img/83027/66/830276671_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_c6192eba49052866e46616dc4f2c4823.jpg
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило Минобороны."кипаж вертолета, упавшего в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в ленинградской области, погиб.Полет выполнялся без боекомплекта.На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Комиссия Воздушно-космических сил вылетела к месту крушения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83027/66/830276671_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c0a8a17c1abdeec91243a1cd1a6e8273.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, авиакатастрофа
Минобороны РФ, авиакатастрофа
19:40 18.03.2025 (обновлено: 19:43 18.03.2025)
 
Военный вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленобласти, экипаж погиб

Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-28 в Ленинградской области

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВертолет
Вертолет - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью, сообщило Минобороны.
"кипаж вертолета, упавшего в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в ленинградской области, погиб.
Полет выполнялся без боекомплекта.
На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Комиссия Воздушно-космических сил вылетела к месту крушения.
 
Минобороны РФавиакатастрофа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала