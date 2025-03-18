https://1prime.ru/20250318/minfin-855872681.html

Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду

Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду - 18.03.2025, ПРАЙМ

Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду

Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:50+0300

2025-03-18T10:50+0300

2025-03-18T10:50+0300

экономика

россия

минфин

росимущество

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества. "В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - ред.) таких предложений", - добавил министр.

https://1prime.ru/20250318/siluanov-855872559.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, росимущество, антон силуанов