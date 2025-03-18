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Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду
Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду
Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:50+0300
2025-03-18T10:50+0300
2025-03-18T10:50+0300
экономика
россия
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росимущество
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества. "В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - ред.) таких предложений", - добавил министр.
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россия, минфин, росимущество, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Росимущество, Антон Силуанов
Минфин хочет активизировать приватизацию имущества, изъятого по суду
Силуанов: планируется активизировать приватизацию имущества, изъятого в казну по суду
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.
"В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - ред.) таких предложений", - добавил министр.
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации