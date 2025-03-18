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Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством
Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством
Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:07+0300
2025-03-18T17:07+0300
мошенничество
технологии
максут шадаев
госдума
минцифры
мошенничество
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Шадаев сказал, что он надеется, что работа над вторым пакетом мер будет завершена в кратчайшие сроки."Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.
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технологии, максут шадаев, госдума, минцифры, мошенничество, борьба с мошенниками
Мошенничество, Технологии, Максут Шадаев, Госдума, Минцифры, мошенничество, борьба с мошенниками
17:07 18.03.2025
 
Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством

Шадаев: новый пакет мер по борьбе с мошенничеством затронет дропперов и ИИ

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Шадаев сказал, что он надеется, что работа над вторым пакетом мер будет завершена в кратчайшие сроки.
"Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
"Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам, заявили в Минцифры
12 марта, 11:25
 
МошенничествоТехнологииМаксут ШадаевГосдумаМинцифрымошенничествоборьба с мошенниками
 
 
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