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Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством

Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством - 18.03.2025, ПРАЙМ

Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством

Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:07+0300

2025-03-18T17:07+0300

2025-03-18T17:07+0300

мошенничество

технологии

максут шадаев

госдума

минцифры

мошенничество

борьба с мошенниками

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Шадаев сказал, что он надеется, что работа над вторым пакетом мер будет завершена в кратчайшие сроки."Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.

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технологии, максут шадаев, госдума, минцифры, мошенничество, борьба с мошенниками