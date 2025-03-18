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В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину
В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии по отправке миротворцев на Украину. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:35+0300
2025-03-18T17:35+0300
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РИМ, 18 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии по отправке миротворцев на Украину. "Отправка итальянских войск на Украину - это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом", - заявила она, выступая в сенате итальянского парламента. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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Политика, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, миротворцы
В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину
Мелони: план по отправке миротворцев на Украину выглядит рискованным и неэффективным
РИМ, 18 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии по отправке миротворцев на Украину.
"Отправка итальянских войск на Украину - это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом", - заявила она, выступая в сенате итальянского парламента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину