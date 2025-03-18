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В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину

В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Италии не поддержали идею отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии по отправке миротворцев на Украину. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:35+0300

2025-03-18T17:35+0300

2025-03-18T17:35+0300

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эммануэль макрон

украина

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РИМ, 18 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии по отправке миротворцев на Украину. "Отправка итальянских войск на Украину - это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом", - заявила она, выступая в сенате итальянского парламента. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://1prime.ru/20250315/italiya-855816320.html

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италия, франция, эммануэль макрон, украина, миротворцы