https://1prime.ru/20250318/mogila-855866513.html
В Курской области нашли могилу мирной жительницы
В Курской области нашли могилу мирной жительницы - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области нашли могилу мирной жительницы
Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат"... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T03:31+0300
2025-03-18T03:31+0300
2025-03-18T03:31+0300
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – ПРАЙМ. Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север".
Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах нашли замученных мирных жителей, позже при обследовании домов на окраине села нашли еще два тела.
"Скорее всего это какой-то местный житель тут захоронен", - рассказал боец.
Он пояснил, что выяснить обстоятельства гибели мирной жительницы не удалось, так как в данном населенном пункте совсем нет мирных жителей. Однако известно, что этот и ряд соседних домов занимали украинские силовики. Боец с позывным "Блин" уточнил, что позиции ВСУ были расположены практически в каждом дворе.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ, Минобороны РФ
В Курской области нашли могилу мирной жительницы
Бойцы "Ахмата" обнаружили могилу мирной жительницы в Курской области
РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – ПРАЙМ. Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север".
Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах нашли замученных мирных жителей, позже при обследовании домов на окраине села нашли еще два тела.
"Скорее всего это какой-то местный житель тут захоронен", - рассказал боец.
Он пояснил, что выяснить обстоятельства гибели мирной жительницы не удалось, так как в данном населенном пункте совсем нет мирных жителей. Однако известно, что этот и ряд соседних домов занимали украинские силовики. Боец с позывным "Блин" уточнил, что позиции ВСУ были расположены практически в каждом дворе.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.