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Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по объему экспорта рыбы в Иран
Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по объему экспорта рыбы в Иран - 18.03.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по объему экспорта рыбы в Иран
РФ по итогам 2024 года вошла в пятерку лидеров по поставкам рыбы и морепродуктов в Исламскую республику Иран, российская доля экспорта в натуральном выражении... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:11+0300
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2025-03-18T15:11+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РФ по итогам 2024 года вошла в пятерку лидеров по поставкам рыбы и морепродуктов в Исламскую республику Иран, российская доля экспорта в натуральном выражении находится на уровне 10%, а в стоимостном - 17% от общего объема закупок этой страной, сообщает Рыбный союз. "В страновом разрезе топ пять по объемам поставок рыбы и морепродуктов (в весе) выглядит так: Ирак (29% − в 2024 году объем поставок вырос почти в 2 раза к 2023 году), Китай (22%), ОАЭ (19%), Россия (10%), Шри-Ланка (7%). В деньгах Россия также на 4 месте с долей 17%, а в пятерку входят: Китай (21%), Ирак (20%), ОАЭ (19%), Кувейт (4%)", - приводятся в сообщении союза данные за 2024 год. Там также отметили рост иранского экспорта в 2024 году. Так, общий иранский экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 35% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном − до 190 тысяч тонн на 360 миллионов долларов. Поставки в Россию выросли на 25% в натуральном и в стоимостном выражении − до 20 тысяч тонн на 60 миллионов долларов. Основную долю российского экспорта в Иран в натуральном выражении занимает рыба - 81%, следом идут ракообразные - 17%, остальной объем приходится на моллюсков, отметили в союзе. В то же время Иран поставляет в Россию около 89% креветки сорта ваннамей - 18 тысяч тонн, что на 25% больше, чем в 2023 году. Также 9% приходятся на поставки форели - 1,8 тысяч тонн, все остальное - это прочие морские виды рыб. В понедельник главы аграрных ведомств России Оксана Лут и Ирана Голамрез Нури Гезельдже обсудили перспективы развития взаимодействия в АПК, сообщил накануне Минсельхоз. На встрече отметили, что отрасль занимает важное место в торгово-экономических отношениях двух стран. В последние годы сотрудничество в этом направлении активно расширяется. Кроме того, в январе Россия и Иран заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В том числе предусмотрено развитие сотрудничества в области рыбного хозяйства.
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россия, иран, оксана лут, рыбный союз, минсельхоз, рыба, морепродукты, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Оксана Лут, Рыбный союз, Минсельхоз, рыба, морепродукты, экспорт
Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по объему экспорта рыбы в Иран
Рыбный союз: Россия вошла в пятерку лидеров по экспорту рыбы в Иран
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РФ по итогам 2024 года вошла в пятерку лидеров по поставкам рыбы и морепродуктов в Исламскую республику Иран, российская доля экспорта в натуральном выражении находится на уровне 10%, а в стоимостном - 17% от общего объема закупок этой страной, сообщает Рыбный союз.
"В страновом разрезе топ пять по объемам поставок рыбы и морепродуктов (в весе) выглядит так: Ирак (29% − в 2024 году объем поставок вырос почти в 2 раза к 2023 году), Китай (22%), ОАЭ (19%), Россия (10%), Шри-Ланка (7%). В деньгах Россия также на 4 месте с долей 17%, а в пятерку входят: Китай (21%), Ирак (20%), ОАЭ (19%), Кувейт (4%)", - приводятся в сообщении союза данные за 2024 год.
Там также отметили рост иранского экспорта в 2024 году. Так, общий иранский экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 35% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном − до 190 тысяч тонн на 360 миллионов долларов. Поставки в Россию выросли на 25% в натуральном и в стоимостном выражении − до 20 тысяч тонн на 60 миллионов долларов.
Основную долю российского экспорта в Иран в натуральном выражении занимает рыба - 81%, следом идут ракообразные - 17%, остальной объем приходится на моллюсков, отметили в союзе. В то же время Иран поставляет в Россию около 89% креветки сорта ваннамей - 18 тысяч тонн, что на 25% больше, чем в 2023 году. Также 9% приходятся на поставки форели - 1,8 тысяч тонн, все остальное - это прочие морские виды рыб.
В понедельник главы аграрных ведомств России Оксана Лут и Ирана Голамрез Нури Гезельдже обсудили перспективы развития взаимодействия в АПК, сообщил накануне Минсельхоз. На встрече отметили, что отрасль занимает важное место в торгово-экономических отношениях двух стран. В последние годы сотрудничество в этом направлении активно расширяется. Кроме того, в январе Россия и Иран заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В том числе предусмотрено развитие сотрудничества в области рыбного хозяйства.
Рыбный союз отметил рост экспорта рыбы из России в Катар в 2024 году