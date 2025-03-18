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В Курской области разрушили почти все жилые дома

В Курской области разрушили почти все жилые дома - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Курской области разрушили почти все жилые дома

Практически все жилые дома в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области разрушены, передает корреспондент РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T07:05+0300

2025-03-18T07:05+0300

2025-03-18T07:05+0300

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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – ПРАЙМ. Практически все жилые дома в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области разрушены, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах были найдены замученные мирные жители, позже при обследовании домов на окраине села обнаружены еще два тела. "Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали", - рассказал агентству боец с позывным "Блин". По его словам, в одном из домов ВСУ расположили склад вооружения, в целом практически во всех домах были оборудованы позиции украинских военнослужащих. В Русском Поречном на данный момент нет ни одного мирного жителя. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

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общество , недвижимость, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф