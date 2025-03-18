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В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС
В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС
Рост расходов на оборону грозит Европе долговым кризисом, поскольку приведет к росту процентных ставок и уровня государственного долга, сообщает издание... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:53+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Рост расходов на оборону грозит Европе долговым кризисом, поскольку приведет к росту процентных ставок и уровня государственного долга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на голландского политика Питера Омтцигта, возглавляющего одну из партий в четырехстороннем коалиционном правительстве. Как сообщает издание, политик предупредил, что "европейский заемный бум" для наращивания оборонной промышленности может обернуться для Европы новым долговым кризисом.Как отметил Омтцигт в интервью FT, увеличение военных расходов до 800 миллиардов евро приведет к росту процентных ставок и уровню госдолга в Евросоюзе. Он также напомнил о серьезных последствиях подобных неконтролируемых заимствований, приведя в пример кризис суверенного долга в еврозоне в 2009-2015 годах. "Страны будут оказываться в еще больших долгах, когда они и так невероятно задолжали по сравнению с остальным миром... Возможно, наши друзья из Греции смогут сказать, какой окажется цена этого в определенный момент для вашего собственного населения", - добавил он.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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ес, financial times, урсула фон дер ляйен, нидерланды, европа
Экономика, ЕС, Financial Times, Урсула фон дер Ляйен, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА
В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС
Политик Омтцигт: рост расходов на оборону приведет к долговому кризису в Европе
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Рост расходов на оборону грозит Европе долговым кризисом, поскольку приведет к росту процентных ставок и уровня государственного долга, сообщает издание Financial Times
со ссылкой на голландского политика Питера Омтцигта, возглавляющего одну из партий в четырехстороннем коалиционном правительстве.
Как сообщает издание, политик предупредил, что "европейский заемный бум" для наращивания оборонной промышленности может обернуться для Европы новым долговым кризисом.
Как отметил Омтцигт в интервью FT, увеличение военных расходов до 800 миллиардов евро приведет к росту процентных ставок и уровню госдолга в Евросоюзе. Он также напомнил о серьезных последствиях подобных неконтролируемых заимствований, приведя в пример кризис суверенного долга в еврозоне в 2009-2015 годах.
"Страны будут оказываться в еще больших долгах, когда они и так невероятно задолжали по сравнению с остальным миром... Возможно, наши друзья из Греции смогут сказать, какой окажется цена этого в определенный момент для вашего собственного населения", - добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Страны ЕС должны будут тратить на оборону до 5% ВВП в год