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В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС

В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах предположили, к чему приведет рост расходов на оборону в ЕС

Рост расходов на оборону грозит Европе долговым кризисом, поскольку приведет к росту процентных ставок и уровня государственного долга, сообщает издание... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:53+0300

2025-03-18T10:53+0300

2025-03-18T10:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Рост расходов на оборону грозит Европе долговым кризисом, поскольку приведет к росту процентных ставок и уровня государственного долга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на голландского политика Питера Омтцигта, возглавляющего одну из партий в четырехстороннем коалиционном правительстве. Как сообщает издание, политик предупредил, что "европейский заемный бум" для наращивания оборонной промышленности может обернуться для Европы новым долговым кризисом.Как отметил Омтцигт в интервью FT, увеличение военных расходов до 800 миллиардов евро приведет к росту процентных ставок и уровню госдолга в Евросоюзе. Он также напомнил о серьезных последствиях подобных неконтролируемых заимствований, приведя в пример кризис суверенного долга в еврозоне в 2009-2015 годах. "Страны будут оказываться в еще больших долгах, когда они и так невероятно задолжали по сравнению с остальным миром... Возможно, наши друзья из Греции смогут сказать, какой окажется цена этого в определенный момент для вашего собственного населения", - добавил он.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

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ес, financial times, урсула фон дер ляйен, нидерланды, европа